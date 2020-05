Forrest Gump aus Bagdad geht zur SS

Er agiert dabei wie ein Hans im Glück, der das anfänglich Gute gegen immer Finstereres eintauscht: "Ich erinnere mich, dass ich nicht wusste, was Bildung ist, bevor ich gebildeten Leuten begegnete." Die Bildung wähnt er da, wo Menschen in schicken westlichen Kleidern im Reichenviertel von Bagdad Billard spielen. Die Gruppe wohlhabender Juden, der er sich anschließt, tauscht er aus Opportunismus gegen eine Räuberbande ein, die ihm vielversprechender erscheint, was die eigene Wichtigkeit betrifft. Um nahtlos zu den Faschisten zu wechseln, für die er seine jüdischen Freunde ausspioniert. Im Gefolge eines palästinensischen Großmuftis geht er nach Berlin, wo er die Nazi-Parolen der neuen arabisch-deutschen Freundschaft nachplappert. Er landet bei der SS, freut sich über seine Uniform. Mit Schicksal hat das alles nur am Rande zu tun. Fatah erzählt in nüchterner Sprache die spannende Geschichte eines Gewissenlosen, der in den Kloaken Deutschlands und der arabischen Welt herumtreibt.