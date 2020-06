Förderpreis der Casinos Austria für Geiger Tjeknavorian

Der 19-jährige Geiger Emmanuel Tjeknavorian von der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw) hat den mit 10.000 Euro dotierten " Casinos Austria Rising Star Award" gewonnen. Der Förderpreis soll junge Musiker beim Start in eine professionelle Laufbahn unterstützen. Das teilte das Unternehmen am Samstag in einer Aussendung mit.

"Ich freue mich darüber, nun beweisen zu können, dass ich ein würdiger Sieger bin", wird der gebürtige Wiener Tjeknavorian zitiert. Der Musikstudent ist Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe, u.a. des internationalen "Johannes Brahms-Wettbewerbs" und des " Eurovision Young Musicians". In der Jury des "Rising Star Awards" saßen u.a. Festwochen-Chef Markus Hinterhäuser und mdw-Vizerektor Wolfgang Heißler.