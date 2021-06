Florence Arman: Hier kommt die Zukunft

„Out of the Blue“ nennt sich die erste EP von Florence Arman. Aber aus dem Nichts, also „out of the blue“ kommt die junge Musikerin nicht: Die in Tirol aufgewachsene und derzeit in Wien lebende Sängerin mit britischen Wurzeln ist keine Unbekannte mehr. Florence Arman weiß nämlich, was ein guter Song braucht. Von diesem Talent haben auch bereits viele Künstler profitiert. Die Liste an Kollaborationen ist lang: Sie hat etwa Chöre für Conchita (Wurst) eingesungen, war mit der britischen Rockband The Kooks im Studio und hat dem deutschen Pop-Rapper Cro oder der australischen Künstlerin G Flip Sounds, Töne und Ideen geliefert. Hin und wieder verkaufe sie auch fertige Songs. Aber das sei eher die Ausnahme, wie Arman dem KURIER erzählt. Denn „die meisten Künstler, die ich kenne, wollen zumindest bei der Entstehung involviert sein.“ Im Pop-Business hat das auch Tradition. Madonna hat zum Beispiel kaum einen ihrer Songs alleine geschrieben. „Ich dachte als Teenagerin auch immer, dass Avril Lavigne weinend zu Hause sitzt, wenn sie ihre Lieder schreibt. Aber irgendwann habe ich dann erfahren, dass das gar nicht stimmen muss, und sie vielleicht nicht alle Lieder selbst geschrieben hat“, sagt Arman.

Auf die musikalische Unterstützung Armans müssen andere Musiker aber erst einmal warten. Denn die Singer-Songwriterin richtet ihren Fokus erst einmal auf ihre eigene Karriere.