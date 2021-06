Debütalbum von Sharktank: Perfekt unperfekt

Während viele zur Hochblüte der Pandemie zum Marathon-Läufer, Serienjunkie, Hobby-Astrologen oder Teilzeit-Koch avancierten, haben Katrin Paucz, Michael „Mile“ Lechner und Marco Kleebauer ihre neu gewonnene Freizeit damit verbracht, durchzustarten. Und zwar mit der Band Sharktank. Aber da von nichts eben nichts kommt, hat man sich dafür auch jede Woche brav im Vereinshaus alias Proberaum in Wien 1150 zum Musikmachen getroffen. Es seien schöne, lange Abende gewesen, in denen ein intensiver Austausch gepflegt und zielorientiert Songs geschrieben wurden. Man probierte, jammte, drückte ein paar Tasten am Keyboard, suchte auf der Gitarre nach der besten Melodieführung und konstruierte so Schritt für Schritt und Hand in Hand Musik. Im Normalfall konnte das Trio jeweils am Ende einer Session einen neuen Song auf der Festplatte ablegen. Durch diese disziplinierte wie effiziente Vorgehensweise entstand in nur wenigen Wochen das nun vorliegende Debütalbum: „Get It Done“. Nomen est omen.