Flieger und Schwanenritter

Als " Lohengrin vom Dienst" sieht er sich nicht. Und das, obwohl Klaus Florian Vogt Richard Wagners Schwanenritter bereits an der New Yorker MET, der Mailänder Scala oder bei den Bayreuther Festspielen gesungen hat. Aber, so der deutsche Heldentenor: "Ich fühle mich in diesem Fach sehr wohl."

Ab kommendem Samstag (12. 4.) ist Vogt erstmals an der Wiener Staatsoper als Lohengrin zu erleben; in einer Neuinszenierung von Andreas Homoki und mit Mikko Franck (siehe unten) am Pult. Dabei hätte eigentlich Bertrand de Billy dirigieren sollen, der sich aber im Streit aus der Produktion verabschiedete. Vogt: "Für mich hat sich durch den Dirigentenwechsel nichts geändert; ich habe mit De Billy auch vorher nichts zu tun gehabt. Mit Mikko Franck ist die Arbeit ein Vergnügen."