Zudem wurde er als dänischer Kandidat für den Auslandsoscar eingereicht und vielfach mit Preisen überhäuft, denn „Flee“ ist keine landesübliche Doku mit sprechenden Köpfen und alten Familienbildern. Stattdessen hat Jonas Poher Rasmussen, Jahrgang 1981, die traumatischen Erinnerungen seines Freundes in packende Animationen übersetzt und mit historischem Archivmaterial verfeinert. Wenn Amin davon erzählt, wie er als illegaler Flüchtling bei der Eröffnung der ersten McDonald’s-Filiale in Moskau dabei war, sehen wir zuerst Doku-Aufnahmen von diesem Ereignis, ehe es scheinbar nahtlos in animierte Bilder überfließt.