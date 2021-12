Filmfestival this human world online: „Sehr viel positives Feedback bekommen“

Um trotzdem ein wenig vom Gefühl eines Festivalcharakters beizubehalten, werden Gespräche mit Regisseuren und Regisseurinnen aufgezeichnet und im Anschluss an die Online-Screenings gezeigt. Zudem gibt es Online-Live-Diskussionen, bei denen sich das Publikum einbringen kann.

Das Programm selbst besteht aus vielfältigen Formaten, die oft zwischen Spielfilm und Doku angesiedelt sind und Genre-Zuschreibungen aufzubrechen: „Es geht uns vor allem um die Geschichten, die erzählt werden“, so Bellon.

Einer der Schwerpunkte des Programms nennt sich „Working Realities“ und reflektiert die Lebensverhältnisse arbeitender Menschen. So handelt etwa der Film „All-In“ von Volkan Üce von zwei jungen Burschen, die an der türkischen Riviera in einem All-inclusive-Hotel arbeiten und mit absurden Urlaubsgewohnheiten westlicher Touristen konfrontiert werden. Ebenfalls in dieser Sektion findet sich „Article 15“: Die Filmemacherin Marie Reinert arbeitete mit einem Kollektiv aus Kinshasa zusammen und dokumentierte die informelle Wirtschaft: „Der Zugang ist sehr spannend, weil der Film aus der einzigen Aufnahme einer Kamera besteht, die von Hand zu Hand gereicht wird.“

Die Schrumpfung des Festivals auf die verkürzte Online-Version hätte viel Enttäuschung mit sich gebracht, resümiert Lara Bellon: „Trotzdem möchte ich betonen, wie sehr wir uns darüber freuen, dass wir einen Querschnitt des Programms unserem Publikum online zeigen können.“