Flanieren durch die Firmensammlung: "Unknown Familiars" im Leopold Museum

Kunstsammlungen von Unternehmen sind eine nicht zu unterschätzende Säule jener Ökonomie, die Kunstschaffende, Galerien und damit die Szene als solche am Leben hält. Für ein Museumspublikum sind sie tendenziell aber wenig sexy: Wenn die Unternehmen nicht gerade ihre eigenen Kunstprogramme betreiben oder kapitale Trophäen als Leihgaben in Ausstellungen hängen, geraten sie mitunter in den Verdacht, ihr Engagement könnte bloßem Investmentkalkül oder gar der Eitelkeit in den Chefetagen geschuldet sein.

Das Kuratorenduo der Ausstellung „Unknown Familiars“ im Leopold Museum hatte also ein schwieriges Territorium zu beackern: Denn die „Vienna Insurance Group“, die auch ein langfristiger Sponsor des Museums ist, umfasst nicht nur eine Firmensammlung, sondern vier – die Gesellschaften in Österreich, Tschechien, Serbien und Lettland haben jeweils eigene Bestände angehäuft, mit verschiedenen Schwerpunkten und einer mal längeren, mal kürzeren Historie. Und wenngleich ein paar Aushängeschilder dabei sind – Oskar Kokoschkas politkritisches Hauptwerk „Anschluss – Alice im Wunderland“ von 1942 hing schon zuvor als Dauerleihgabe in der Schausammlung – so besteht der Großteil der Werkauswahl doch aus weniger bekannten, fürs hiesige Publikum teils auch obskuren Namen.

Dank einer gewitzten Ausstellungsarchitektur und einem klugen Arrangement ist die Sammlungsschau im Untergeschoß des Leopold Museums dennoch eine anregende, erhellende Sache. Philippe Batka und Vanessa Joan Müller setzten dafür in den einzelnen Räumen jeweils zeithistorische und geografische Schwerpunkte, die immer wieder durchbrochen werden. Ein wesentlicher Mitspieler ist die von Robert Müller gestaltete Architektur, die durch ein kreatives Arrangement von Stellwänden, Paletten und Podesten sowohl lange Durchblicke wie auch Nischen zur konzentrierten Betrachtung erlaubt.

© Jorit Aust

So wird das früheste gezeigte Werk, ein Damenbildnis des Tschechen Vojtech Hynais von 1900, zu Beginn mit einem Akt von Oswald Oberhuber in Dialog gesetzt. Der einstige Angewandte-Rektor, der die „Permanente Veränderung“ zu seinem Prinzip machte, ist überhaupt ein häufiger Gast, sieht sich an anderem Ort einer Klimt-Zeichnung gegenüber oder gesellt sich mit einem Gobelin zum erwähnten Kokoschka-Hauptwerk dazu.

© DONAU Versicherung AG – Vienna Insurance Group

Wenn auch der Fokus der Sammlungen nicht eindeutig auf einen einzelnen Fokuspunkt zuläuft, so lässt sich doch die Dynamik der Akteure am Sattelpunkt von Ost- und Westeuropa erspüren.