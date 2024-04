20 Jahre Sammlung Verbund: Der Wert von Häusern, Wasser, Kunst

Das liegt vor allem an Werken von Künstlerinnen, die in den 1970er-Jahren mit Fotos, Videos und Performances Rollenklischees und Unterdrückungsmuster torpedierten. Der Begriff „Feministische Avantgarde“, von Sammlungsleiterin Gabriele Schor geprägt, hat sich nicht zuletzt wegen der vielen Publikationen und Ausstellungstouren der Sammlung als Fachbegriff eingebürgert (2017 gastierte dieser Teil der Sammlung auch im mumok).

In Vergessenheit geriet dabei, dass die Kollektion sich nicht mit Feminismus begnügt: Unter dem Motto „Spaces & Places“ sammelte der Verbund immer auch Kunst, die sich mit „der Wahrnehmung von Räumen und Orten“ befasst, wie Schor sagt. Auch diese Werke wurzeln in den 70er-Jahren, es ist eine Kunst der Immobilienkrise.

In leer stehenden Industriehallen und heruntergekommenen Wohnhäusern in New York City und Umgebung tobten sich vor 50 Jahren Künstler und Künstlerinnen aus: David Wojnarowicz – er wurde 1992 Opfer der Aids-Epidemie – inszenierte sich etwa mit der Maske des Poeten Arthur Rimbaud an heruntergekommenen Orten. Gordon Matta-Clark zersägte abbruchreife Vorstadthäuser, um ein neues Verständnis von Skulptur zu deklarieren. Fred Sandback spannte Wollfäden durch Räume und schuf so Volumina mit minimalen Mitteln.