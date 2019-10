Filmstarts der Woche: Gesichtsverlust und Dora auf Abenteuer

Die Kritiken zu allen Filmen, die neben dem Joker (der KURIER berichtete hier) diese Woche anlaufen:

Filmkritik zu "Durch das Feuer": Gesichtsverlust

Keine Ahnung, wie andere Feuerwehrmänner ihren Tag beginnen, aber in Paris singen sie zuerst einmal die Nationalhymne. Und zwar aus voller Brust. Danach wird salutiert und der toten Kameraden gedacht, ehe es mit dem morgendlichen Drill losgeht: Liegestütz und Lauftraining, als stünde man knapp vor einem Militäreinsatz. Doch das Einsatzgebiet sind die Straßen von Paris, Autounfälle, Herzinfarkttote und brennende Lagerhallen.

Am vorderster Front steht Brandmeister Franck, der mit Leib und Seele seine Arbeit als Feuerwehrmann verrichtet und am liebsten mehrmals täglich Leben rettet. Nebenbei ist er hingebungsvoller Ehemann einer entzückenden Frau und bald auch Vater hinreißender Zwillingstöchter. Sein Leben ist so perfekt, dass es fast schon weh tut.