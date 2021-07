Filmstart "Der Rausch": Ein Prost auf den Exzess

Einige Kritiker warfen dem Film vor, dass er – auch durch sein glamouröses Setting der Sauf-Exzesse – den Konsum von Alkohol, der auf Dauer zu Sucht und Absturz führt, verharmlost. Das ist aber nicht Vinterbergs Absicht. Im letzten Drittel kippt der Ton: Aus seiner Buddy-Satire wird eine Tragikomödie über Männer in der Midlife-Krise, die alle Vier gnadenlos in die Realität zurückholt.

Am Ende versetzt Vinterberg seine Zuschauer noch einmal in einen Rausch, wenn auch der anderen Art: In einer der mitreißendstem Schlussszenen seit Langem tanzt Martin gemeinsam mit seinen Schülern am Morgen nach deren Maturafeier wie ein Irrer. Geht völlig in seinen Moves auf, lässt sich in den Rhythmus fallen, ist in diesem Moment glücklich auch ohne Rausch: „What a life, what a night/What a beautiful, beautiful ride“.

Ein großer Film, der kein Alkohol-Stimulans braucht.