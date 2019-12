Filmkritiken der Woche:: Schatz, die Katze ist tot

Wie bringt man jemandem eine schlechte Nachrichten bei? Sagt man einfach: „ Schatz, die Katze ist tot?“ Oder redet man lieber zuerst um den heißen Brei herum, ehe man die tote Katze aus dem Sack lässt?

Ein amerikanisch-chinesischer Familienvater in New York stellt diese Frage in Form eines Witzes, über den der Rest seiner Familie herzlich lacht. Doch die gute Laune findet ein jähes Ende: Es stellt sich heraus, dass die Großmutter der Familie,