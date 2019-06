Filmkritik zu "Zu jeder Zeit": Erst die Babypuppe, dann der echte Patient

Händewaschen, Blutdruck messen, Spritzen aufziehen: Eine Gruppe junger Menschen wird in den Beruf der Krankenpflege eingewiesen. Kichernd stoßen sie Injektionen in Plastikpopos und üben Wiederbelebung an Babypuppen. Doch dann beginnt die Arbeit am echten Patienten: Nervöse Jungkrankenschwestern stochern in Venen herum oder können den Herzschlag nicht finden. „Bin ich das Versuchskaninchen?“, will ein misstrauischer Mann wissen.

Mit dem langmütigen Auge des geübten Dokumentaristen beobachtet der französische Filmemacher Nicolas Philibert („Sein und Haben“) diskret die alltäglichen Routinen der Krankenpflegeschulung. Die medizinische Annäherung an den Patienten wird begleitet mit einem umfassenden Ethikunterricht: Gelehrt werden nicht nur die richtigen Handgriffe, sondern auch eine innere Haltung.