Filmkritik zu "Stan & Ollie": Harte Eier mit Nüssen

Im Jahr 1937 befand sich das Slapstick-Duett in Hollywood auf dem Höhepunkt seines Ruhms. In einer glänzenden, langen Fahrt folgt die Kamera den beiden Stars auf ihrem Weg zum Filmset. Es wird gestritten: Stan findet, dass ihr Produzent Hal Roach mehr Gage springen lassen sollte. Ollie wiegelt ab; er hat eine teure Scheidung anhängig und will es sich mit niemanden verscherzen. Bei „Action“ setzen sie routiniert zum tollpatschigen Tänzchen an – und die Zuschauer wälzen sich am Boden vor Lachen.

Die bittersüße Hommage von „Drecksau“-Regisseur Jon S. Baird an das Jahrhundert-Duo und seine komplizierte Beziehung verweilt nur kurz beim Erfolgshoch. Danach stürzt sie sich ins lange Karrieretief: Knapp zwanzig Jahre später interessiert sich kein Studio mehr für Stan und Ollie. Gealtert touren sie durch Newcastle von 1953 und steigen in schäbigen Hotels ab. Zartfühlend lotet Baird das Terrain einer verglimmenden Karriere zwischen verhaltenem Drama und melancholischer Komik aus. Außerdem verschmilzt er Stan und Ollies Bühnenroutinen mit biografischen Details. Steve Coogan als Stan entpuppt sich als Mastermind und ist endlos damit beschäftigt, Gags zu erfinden und an Drehbüchern zu feilen. Unterhaltungen würzt er mit trockenem Humor und lässt auch im wirklichen Leben schwere Koffer die Stiegen hinunter rattern.

Ollie geht es gesundheitlich schlecht. Seine körperliche Krise legt die Sollbruchstellen ihrer Freundschaft offen: Hat Ollie einst seinen Partner Stan verraten, als er einen Film mit Harry Langdon drehte? Ist ihre Freundschaft nur rein beruflich oder auch privat haltbar?