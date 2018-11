Filmkritik zu "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen": Husch, husch ins Köfferchen!

Endzeitstimmung

Ohnehin inszeniert Yates seine „Phantastischen Tierwesen“ als eine Art verlangsamtes Wundertüten-Kino, in dem man sich als Zuschauer bei jeder Szene wie bei einem Schaukasten die Nase vor den visuellen Attraktionen plattdrücken kann. Manche Bilder – etwa, wenn es schwarze Tücher regnet – gelingen Yates besser als andere. Die schwermütige Handlung in Endzeitstimmung geht stockend vonstatten und lässt die Thrillerqualität, die Produzent David Heyman im Vorfeld angekündigt hatte, schmerzlich missen. Zum Großteil besteht sie darin, den mysteriösen Credence zu finden: Sowohl Grindelwald, als auch die Gegenseite unter der Führung von Newt Scamander machen sich auf die Suche nach ihm.

„Potter“-Fans können sich auf das Auftreten von Dumbledore in Hogwarts freuen. „ Austria“ hat einen Kurzauftritt als Standort von Schloss Nurmengard. Und auch der freundliche Muggel Jacob Kowalsky – schwer verliebt in Queenie Goldstein – ist wieder dabei. Unter den phantastischen Tierwesen gibt es einen interessanten chinesischen Neuzugang in Form einer pelzigen Kreatur mit dem Kopf eines Gebirgslöwen und dem Schwanz einer rosa Federboa. Bevor es in Paris größeren Schaden anrichten kann, wird es auch schon von Newt Scamander eingefangen: Husch, husch ins Köfferchen!