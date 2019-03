Filmkritik zu "Mid90s": Gleiten zwischen Kolonnen

Aus der Ferne verehrt Stevie eine Gruppe von älteren Teenage-Jungs, die rund um einen Skateboard-Laden abhängen, Geschäftsinhaber provozieren und mit ihren Brettern über Gehsteigkanten springen. Schüchtern freundet er sich mit dem Jüngsten der Clique an und gerät so in das nähere Umfeld der Skater. Diese tragen tolle Namen wie „Fuckshit“ und „Fourth Grade“ – der eine, weil er bei jeder Gelegenheit „Fuck, shit, das ist krass!“ brüllt, der andere, weil er sich auf dem Niveau eines Viertklässlers befindet. Stevie bekommt den Spitznamen „Sunburn“ verpasst.

Der umwerfende Sunny Suljic (wer erinnert sich an ihn in Lanthimos’ „The Killing of a Sacred Deer“?) spielt den Kindbuben Stevie irgendwo zwischen engelhaft und gerissen. Nach jeder Zigarette schrubbt er sich die Zunge mit Spülmittel und vernebelt sich mit Klospray. Seine Bewunderung für die älteren Skater ist grenzenlos – und Jonah Hill porträtiert deren Geschick mit dem Skateboard als große Kunstfertigkeit. Wenn die Jungs unter sich sind, rutscht das Gesprächsniveau allerdings gern in den Keller. Das F-Wort fällt ununterbrochen, „Schwuchtel“ ist das allseits beliebte Schimpfwort.

So hätte man damals dahergeredet, erklärte Jonah Hill, und: Er wollte die Geschichte nicht schönschreiben. Doch gerade, weil er auf die Sentimentalisierung der Vergangenheit verzichtet, wird sie sowohl in ihrer Schönheit, als auch in ihrer Beschränktheit sichtbar.

Das erste sexuelle Abenteuer gerät zur durchzitterten Mutprobe für die Männerrunde, das euphorische Skaten auf verbotenem Gelände endet nicht selten mit Polizeirazzia. Immer jedoch steht ein Glücksversprechen im Raum, und es wird sich zeigen, wer es für sich einlösen kann und wer nicht.

INFO: USA 2018. 84 Min. Von Jonah Hill. Mit Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterston, Na-Kel Smith, Olan Prenatt, Gio Galicia.