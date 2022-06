Filmkritik zu "Massive Talent“: Mit Fan ins Finale

Die Filmkarriere des echten Nicolas Cage umspannt gute vier Dekaden. Sie reicht von einer Hollywood-Liebesgeschichte mit Cher in „Mondsüchtig“ zu Jerry-Bruckheimer-Action-Knallern wie „The Rock“ oder „Con Air“ über David Lynchs Arthouse-Drama „Wild at Heart“, einer Alkoholorgie in „Leaving Las Vegas“ bis hin zu jüngeren Kettensägen-Massakern à la „Mandy“.

Auf Youtube finden sich Clips mit den „besten Momenten aus Nicolas Cage“-Filmen, die zumeist darin bestehen, dass der Neffe von Francis Ford Coppola wild mit den Augen rollt, die Zähne fletscht und das F-Wort schreit. Anders gesagt: Gepflegtes „Overacting“ ist das Markenzeichen von Nicolas Cage. Dafür lieben ihn seine Fans.