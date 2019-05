Filmkritik zu "High Life": Im All zum Bleiben verdammt

Ein Mann als letzter Überlebender mit einem Baby im All, eine obsessive Medizinerin, die Frauen künstlich befruchtet und sich selbst an einer Fuck Box befriedigt: Die französische Ausnahmeregisseurin Claire Denis begibt sich in ihrem ersten englischsprachigen Film auf fremdes Terrain: ins All. In einer Kapsel voll mit zum Tode verurteilten Sträflingen handelt Denis existenzielle Fragen wie die Kraft zu leben unter widrigsten Umständen ab. Außerirdisch.

INFO: D/F/ USA/PL/UK 2018. 110 Min. Von Claire Denis. Mit Juliette Binoche, Robert Pattinson.