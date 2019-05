Interview mit Claire Denis: „Im All spricht man Englisch“

Die Atmosphäre des Films ist düster, von Verzweiflung und der Unfähigkeit zu aufrichtiger Liebe durchzogen. „Ja, aber die Verzweiflung gewinnt nicht die Oberhand. Wenn sie obsiegen würde, würden sich alle Insassen des Raumschiffs umbringen, was sie aber nicht tun. Jeder will leben. Und Monte will schon allein wegen des Babys überleben“. Für die Rolle der manischen Reproduktionsmedizinerin Dr. Dibs konnte Denis auf Juliette Binoche zählen. Denis versetzt sie in einer Szene, die wirklich großen Mut der Darstellerin braucht, auf einer Fuck Machine mit Plastikdildo in einen Geilheitsrausch. „Das konnte ich nur mit Juliette machen. Sie ist immer fröhlich, eine Naturgewalt, einfach fantastisch“. Juliette habe ungeachtet ihrer positiven Weltsicht eine sehr feministische Ausrichtung: „Sie ist auch im wirklichen Leben eine, die nichts aus der Fassung bringt und die macht, was sie will. Ein Sturkopf im besten Sinn. Als wir ‚Un beau soleil intérieur‘ gedreht haben, war es sehr kalt. Zwei Uhr früh, alle froren, alle hatten blaue Finger. Sie sagte: ‚Nein, wir halten durch, wir machen alles fertig.‘ Sie ist eisern“. Warum haben Sie den Film auf Englisch gedreht? – „Weil ich der Meinung bin, dass man im All nur Englisch oder Russisch spricht. Das ist die simple Erklärung“.

Das Retro-Raumschiff fürs Studio designt hat übrigens der isländische Künstler Olafur Eliasson, der betörende Soundtrack ist von Stuart A. Staples und seiner Band Tindersticks. Hat der Film auch eine politische Dimension? Das Abschieben unliebsamer Menschen als ultima ratio? Humanität in einer anderen Dimension? –

Claire Denis: „Kann sein. Aber daran habe ich nicht primär gedacht, als ich ‚High Life‘ gedreht habe. Ich bin sehr sensibel, was die Verhängung der Todesstrafe betrifft. Wenn man zum Tode Verurteilte in einem Gefängnis einsperrt, bis sie ihre letale Injektion bekommen oder auf den elektrischen Stuhl kommen, dann finde ich das unmenschlich. Das gesamte Haftsystem muss meiner Meinung nach überdacht werden: Denn das sind keine besseren Menschen, die aus der Haft wieder rauskommen. Ja, die Gesellschaft braucht Regeln und wer dagegen verstößt, muss bestraft werden. Aber wir haben noch kein System gefunden, dass Besserung und Reintegration bewirkt. Das müssen wir finden. Wir können die Unliebsamen nicht wie im Film ins All schießen“.