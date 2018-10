Filmkritik zu "Halloween": Blutiger Besucher

Damit sich jeder – auch junge Menschen, die womöglich von Carpenter oder Michael Myers noch nie etwas gehört haben – im neuen „ Halloween“ auskennt, treten gleich zu Beginn zwei etwas penetrante britische Podcast-Journalisten auf. Sie planen ein Feature über Michael Myers und erklären sich gegenseitig, was an ihm so besonders grauenvoll ist. Außerdem wedeln sie bei einem Besuch in der Gefängnisanstalt mit der weißen Killermaske vor seinem Hinterkopf herum – ein fataler Akt, wie sich später noch herausstellen wird.

Nach heutigen Horror-Standards nehmen sich die fünf Morde im „ Halloween“ von 1978 vergleichsweise harmlos aus. In unserer „Saw“- und „ Hostel“-Gegenwart angekommen, sortiert Michael sorgfältig seine Messer und rammt dann sein Eisen effektvoll in kreischende Vorstadt-Körper. Nicht jugendfrei. Eher sehr brutal.

Trotzdem will sich die erwartete Grundspannung nicht einstellen. Da nützen auch anspielungsreiche Zitate auf das Original in Form von Kameraeinstellungen und Synthie-Klängen wenig.

Klar gibt es die effektvollen Schockmomente: Wer würde nicht erschrecken, wenn er Michael Myers im Kleiderkasten findet? Doch insgesamt bringt David Gordon Green in seiner auf Hochglanz ausgeleuchteten, schicken Kleinstadt keine überzeugend unheimliche Atmosphäre zustande. Und selbst Laurie Strode als rächende Action-Heldin bleibt letztlich seltsam eindimensional.

INFO: USA 2018. 106 Min. Von David Gordon Green. Jamie Lee Curtis, Judy Greer.