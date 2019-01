Filmkritik zu "Eingeimpft - Familie mit Nebenwirkungen": Impf-Debatte

Gerade noch war Doku-Filmemacher David Sieveking fröhlicher Single in Kreuzberg, plötzlich findet er sich mit Frau und Kind im Familienleben wieder. Soweit, so gut, bis die erste Sechsfach-Impfung der kleinen Tochter ins Haus steht. Sieveking will sofort zur Tat schreiten, doch seine Freundin erweist sich als sture Impfgegnerin. Was tun? Impfen oder nicht Impfen? Sieveking beginnt zu recherchieren und erzählt – meist unterhaltsam – sowohl von seinem Bobo-Beziehungsleben als auch seinen Impferkenntnissen.

In Deutschland geriet „Eingeimpft“ übrigens stark in die Kritik, weil angeblich zu viele Impfgegner zu Wort kommen.

INFO: D 2017. 95 Min. Von und mit David Sieveking. Mit Jessica de Rooij.