Filmkritik zu "Die goldenen Jahre": Wenn die Liebe von Bord geht

Wer in Pension geht, macht eine Kreuzfahrt. So wollen es die Verwandten. Nur widerwillig geht der frisch gebackene Rentner Peter an Bord – allerdings besteht er darauf, seinen besten, eben erst verwitweten Freund mit aufs Schiff zu nehmen. Für seine Ehefrau Alice, die auf einen zweiten Frühling mit ihrem Mann gehofft hat, erweist sich die unfreiwillige Menage à trois als emotionales Desaster. Heimlich geht sie früher von Bord und reist alleine weiter. Ihre Fahrt durch Spanien und Frankreich wird zum bittersüßen Selbsterfahrungstrip und führt zu überraschenden Wendungen. Auch ihr Mann hat sich mittlerweile an ihre Abwesenheit gewöhnt.

Was tun, wenn Beziehungen zu ihrem Ende gekommen sind? Wie könnten neue Lebensformen im Alter aussehen? Die feinfühlige Schweizer Dramedy fügt den üblichen Seniorenthemen eine melancholische Variante hinzu, bleibt aber bis zum nachdenklichen Ende kompromissbereit.

INFO: CH 2022. 92 Min. Von Barbara Kulcsar. Mit Esther Gemsch, Stefan Kurt.