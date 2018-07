Filmkritik zu "Die Frau, die vorausgeht": Vier Kugeln im Körper

So hat sich die New Yorker Porträtmalerin Catherine Weldon den berühmten Sioux-Häuptling Sitting Bull nicht vorgestellt: Als frustrierten Anzugträger, der in einem matschigen Acker herum stochert und nach fauligen Kartoffeln gräbt.

Befragt, ob er für sie Porträt sitzen würde, erweist sich Sitting Bull als unsentimentaler Verhandler.

Ja, würde er, aber nur für viel Geld.

Die unbeugsame Jessica Chastain hat ein Händchen für hartnäckige Frauenrollen – man denke nur an ihre Verbissenheit als CIA-Agentin in Kathryn Bigelows „Zero Dark Thirty“. Auch als „Frau, die vorausgeht“ – so der Spitzname, den ihr Sitting Bull nach längerer Aufwärmphase verpassen wird – beweist sie unerwartete Zähigkeit. Zwar nimmt sie sich in ihrem hellen Rüschenkleid und dem Strohhütchen auf den ondulierten Locken zuerst reichlich fehlbesetzt aus im Wilden Westen von 1890. Auch ihr unhandlicher Koffer versinkt zuerst in einer Staubwolke, ehe er im Handumdrehen geklaut wird.