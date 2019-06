Filmkritik zu "Der Klavierspieler vom Gard Du Nord": Klavierstunden statt Haftstrafe

Der junge Mathieu schlägt sich durch das triste Leben eines Pariser Vorortes. Er lebt bei seiner alleinerziehenden Mutter in bescheidensten Verhältnissen, dabei besitzt er ein Talent, das ihm ein anderes Leben ermöglichen könnte: Er ist ein wahrer Virtuose am Klavier. Aber aus Angst, im Kreis der Straßenkids nicht akzeptiert zu werden, hält Mathieu sein Talent geheim. Nur ab und zu spielt der hochbegabte und völlig in sich gekehrte Außenseiter in einer Pariser Bahnhofshalle Suiten von Bach. Zufällig lauscht eines Tages der Leiter eines Konservatoriums dem betörenden Klavierspiel. Er bietet Mathieu Klavierstunden an, aber dieser weist ihn ab. Bis zu dem Tag, an dem er wegen Diebstahls vor Gericht steht und niemanden hat, an den er sich wenden kann.