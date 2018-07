Filmkritik zu Hans Weingartners "303": Roadmovie im Redefluss

Weingartner interessiert sich für Haltungen, und zwar zu buchstäblich zu allen Themen, die sich bei einer Flasche Wein – oder auf einer Reise im Wohnmobil durch Europa – diskutieren lassen. Von der Kapitalismuskritik zur Partnerwahl, Gott und der Welt gibt es keinen Aspekt menschlicher Existenz, über den sich nicht beschwingt philosophieren ließe. Dazu braucht es nur zwei junge, attraktive Menschen, die aufeinander treffen und eine Fahrt in einem antiquierten Mercedes-Hymer-303-Wohnmobil antreten.

Wie sie zueinander kommen, verdankt sich in erster Linie den Anstrengungen des Drehbuchs; doch einmal auf Kurs, steuert das junge Paar Richtung Spanien und nutzt die Gelegenheit, seine Weltsichten auszutauschen.

Wie lebt es sich in unserer Konsumgesellschaft? Wie funktioniert die Vereinzelungsstrategie des Kapitalismus? Was ist Liebe, was Leidenschaft? Kann man ein Leben lang einer Person treu bleiben?

Weingartner recherchierte seine Dialoge in akribischer Beobachtung und Befragung junger Menschen, deren Ansichten er – gemeinsam mit Silke Eggert – in treffliche Dialoge goss. Als wahrer Glücksgriff erwiesen sich auch die fabelhaften Schauspieler Mala Emde und Anton Spieker als Jule und Jan, aus denen die Sätze völlig unangestrengt nur so heraus quellen. Jede Sekunde glaubwürdig, diskutieren sie sich durch die 145 Minuten lange, manchmal doch etwas ermüdende Textladung.