Filmkritik zu "The Bikeriders": Der Wilde mit seiner Maschin’

Zwischen Marlon Brandos legendärem Auftritt als Anführer einer Motorradgang in „Der Wilde“ und Dennis Hoppers Roadtrip in dem Kultfilm „Easy Rider“ liegt das Fotobuch „The Bikeriders“. Der Bildband wurde 1968 veröffentlicht und zeigt charismatische Aufnahmen von den Mitgliedern einer Motorradgang. Die Schwarz-Weiß-Bilder stammen von dem US-Fotografen Danny Lyon, der in den 1960er-Jahren den Outlaws Motorcycle Club in Chicago mit seiner Kamera begleitete; seine Fotografien dokumentierten die Goldene Ära einer Subkultur aus dem Arbeitermilieu, deren Ikonografie die Kino-Fantasien immer wieder befeuerte – von „Die Halbstarken“ über „Scorpio Rising“ bis hin zu „Mad Max“.