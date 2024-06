Filmkritik zu "Sting": Eine Spinne als neues Haustier

Das neue Haustier erweist sich als erstaunlich lernbegierig. Was Charlotte nicht ahnt: Da ihre Spinne nicht von dieser Welt ist, wächst sie dank der regelmäßigen Futterzufuhr schnell. Schon bald ist Sting derart groß, dass die Bewohner des Hauses auf dem Speiseplan landen.

Der mit Humor gemixte Grusel, der im späteren Verlauf ein paar blutige Abzweigungen nimmt, geht im Wesentlichen ziemlich gut auf. Einzig die melodramatische Familien-Story im Zentrum der Geschichte will nicht so ganz funktionieren. Denn noch bevor die Schock-Momente dräuen, wird (allzu) ausführlich das familiäre Ambiente geschildert: Charlotte lebt in einem in die Jahre gekommenen Apartment in Brooklyn, als Teil einer vierköpfigen Patchworkfamilie, die es wirtschaftlich nicht leicht hat. Es ist also eher ein Film, der mit mehr oder weniger realistischen Szenarien spielt – auch was die Angst vor Spinnen betrifft. Und nicht nur Zuschauer, die an Arachnophobie leiden, werden ein ums andere Mal versucht sein, die Hände vor die Augen zu reißen.