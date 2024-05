Filmkritik zu "It's Raining Men": Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?

Laure Calamy – ja, die lebenslustige Sekretärin aus der Erfolgsserie „Call My Agent“ und die gestresste Working Mum in Eric Gravels famosem Drama „Julie – eine Frau gibt nicht auf“ – dümpelt hier in seichten Gefilden dahin. Die Story von den geilen Sex-Dates mit irgendwelchen 08/15-Typen aus dem Internet ist lächerlich bis unglaubwürdig. Eine sehr leichte Komödie.

INFO: F 2023. 98 Min. Von Caroline Vignal. Mit Laure Calamy, Vincent Elbaz, Nicolas Godart.