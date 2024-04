Filmkritik zu "Immaculate": Sidney Sweeney als schwangere Nonne

Sydney Sweeney spielt Schwester Cecilia, eine Novizin, die sich darauf vorbereitet, in einem italienischen Kloster ihr Gelübde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams abzulegen. Dort will sie sich nicht nur Christus widmen, sondern auch der Pflege von alternden Nonnen, die im Hospiz des Klosters untergebracht sind. Mehr noch als an körperlichen Gebrechen leiden sie offenbar an geistiger Verwirrung. Sie wandern durch die Gänge, sagen kryptische Dinge und erleiden gelegentlich heftige Ausbrüche, die furchteinflößend wirken.

Diese Szenen sind mit Jump-Scares gespickt. Wie etwa das grausige Entfernen eines bestimmten Körperteils – „diskret“ durch ein Schlüsselloch beobachtet. Für Cecilia kommt noch ein zusätzlicher Horror dazu: Sie merkt allmählich, dass es sich bei ihrer seltsamen Krankheit, an der sie zu leiden glaubt, in Wirklichkeit um eine Schwangerschaft handelt. Dabei hat sie gerade erst bei ihrer Aufnahme als Novizin dem strammen Pater Sal Tedeschi geschworen, dass sie Jungfrau ist. Die ihr wohlgesonnene Oberin und der einschüchternde Kardinal, der jedes Mal ein lüsternes Auge riskiert, wenn die schöne junge Nonne mit üppigen Lippen seinen Ring küsst, erklären die Schwangerschaft also flugs für ein Wunder. Um eine „unbefleckte Empfängnis“. Daher kann es gar nicht anders sein, als dass Cecilia den wiederkehrenden Christus in sich trägt.