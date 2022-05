Filmkritik "Dog": Einen Armeehund zu einer Beerdigung begleiten

Channing Tatum spielt den ehemaligen Army Ranger Briggs, der trotz der Warnungen seines Arztes, dass er eine dauerhafte Beeinträchtigung hat, wieder in seinen Job zurückzukehren will. Nach mehrmaliger Ablehnung seines Antrags ist einer der Offiziere endlich bereit, die Wiedereinstellung von Briggs zu genehmigen. Unter einer Bedingung: Er muss einen Armeehund zur Beerdigung eines Veteranen liefern. Der Hund erweist sich als Hündin namens Lulu – mit treuherzigem Gesicht und komplizierter Psyche. Nach vielen Rettungsaktionen aus Kriegsgebieten ist sie so traumatisiert, dass sie niemanden in ihrer Nähe duldet. Briggs und Lulu machen sich auf die Reise entlang der US-Pazifikküste. Je länger sie dauert, desto unzertrennlicher werden sie.

Als Regisseur geht Channing Tatum etwas zu sehr auf Nummer sicher, mit zu vielen postkartenhübschen Landschaftsaufnahmen und einem allzu gefälligen Soundtrack. Was funktioniert, das ist die Verbindung dieser zwei verwundeten Krieger. Ein Mensch und ein Hund, die sich gegenseitig heilen.

Gabriele Flossmann