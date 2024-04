Filmkritik zu "Civil War": Was für eine Art von Amerikaner sind Sie?

In den USA hat das Antikriegsdrama „Civil War“ die Schlacht gewonnen – an den Kinokassen. Der brutale Bürgerkriegsthriller von Alex Garland („Ex Machina“, „Men“) garantierte dem Brit-Regisseur am Eröffnungswochenende die stärksten Einspielergebnisse seiner bisherigen Karriere; gleiches gilt für sein Produktionsstudio, die Hipster-Schmiede A24.

Der PR-Aufwand, den A24 in allen (sozialen) Medien betrieb, war enorm. Mit Werbeslogans wie „Was für eine Art von Amerikaner sind Sie?“ befeuerte das Studio das bekannte Narrativ von Amerika als einem zutiefst polarisierten Land; und einem Ex-Präsidenten, der dem Sturm auf das Kapitol wohlwollend zugesehen hatte.

In Garlands USA der unmittelbaren Zukunft tobt der Bürgerkrieg. Militärpatrouillen kontrollieren die Straßen, Scharfschützen feuern in die Menge, Plünderer baumeln aufgeknüpft von den Bäumen. Wer genau gegen wen kämpft, bleibt vage. Garland verweigert sich klaren parteilichen Bruchlinien und verwischt stattdessen die politische Landkarte. In Washington DC sitzt ein diktatorischer Präsident, dem die Western Forces gegenüberstehen. Angeführt von Texas und Kalifornien, zwei Bundesstaaten, die im echten Leben kaum unterschiedlicher sein könnten, wollen sie sich von den Vereinigten Staaten loslösen.