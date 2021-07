Carax spielt mit dem mittlerweile viel strapazierten Konzept von der toxischen Männlichkeit und zieht es mit einem #MeToo-Verweis in die Gegenwart. In Anklang an Filme wie "A Star is Born", nimmt auch die Liebe zwischen Ann und Henry einen schweren Verlauf: Während sie immer berühmter wird, sackt seine Karriere ab. Auch die Geburt der gemeinsamen Tochter Annette – einer kleinen Holzpuppe mit Clownsgesicht – kann die Beziehung nicht retten.

Von der Opernaufführung bis hin zu Tiktok-Clips zieht der Regisseur alle Register, um die klassischen Motive von Liebe, Hass und Rache durch verschiedene ästhetische Formate zu deklinieren. Immer wieder entfacht er magische Momente, in der sich Musik, Gesang und Kamera zu einem Trio Infernale zusammenbrauen. "Annette" hat seine großartigen, euphorischen und tragischen Fieberschübe, bleibt dann aber auch wieder in seiner vordergründigen Medien- und Celebrity-Culture-Kritik stecken. So verrätselt wie Leos Carax’ letzter Film "Holy Motors" ist "Annette" bei Weitem nicht, aber doch wahnwitzig genug, um mithilfe der Sparks seine Funken zu schlagen.