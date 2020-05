Filmdreh "Ludwig II."

Der österreichische Ko-Produzent des Projekts, Danny Krausz, gibt sich im KURIER-Interview überzeugt, dass eine Neuverfilmung des Stoffes in unserer Gesellschaft durchaus von Relevanz sei - gerade etwa in Hinblick auf die derzeitige Problematik der Bildungspolitik: "Ludwig wollte lieber in Bildung als in Waffen investieren und Frieden mit Musik stiften", beteuert Krausz: "Er war seiner Zeit mit einem Schuss Verrücktheit voraus."

Mit dem Thema Kunst und Kultur hofft er, zusätzlich zu den Bildungsbürgern auch studentisches Publikum ins Kino zu locken, ehe der Film im Fernsehen landet: "Gemessen an Ludwigs Kunst- und Kulturvorstellung merkt man umso mehr, was uns die Politik heute an Illusionslosigkeit zumutet." Natürlich wünsche er sich für " Ludwig II." im Kino viel Publikum - "aber qualifiziertes Publikum ist auch viel wert". In jedem Fall dürfe man große Opulenz erwarten, denn die historische Ausstattung sei "mächtig aufwendig: seit Jahren wird schon an den Kutschen gebaut", erzählt Danny Krausz. Auch an Original-Schauplätzen wie in Neuschwanstein wird gedreht. Dort, in Ludwigs Märchenschloss, wäre es übrigens besonders schwierig gewesen, überhaupt eine Drehgenehmigungen zu bekommen.