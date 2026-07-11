Die toxischen Fans sind wieder unterwegs: „Vaiana“, „Odyssee“, „Supergirl“

Dwayne Johnson hat, sagt er, gelacht über die vielen Kommentare. Aber eigentlich kann einem bei diesem neuen Sommerphänomen, das alljährlich in veränderter Form zurückkehrt und nicht und nicht abebbt, das Lachen im Hals stecken bleiben: Die einstigen Sommerlochthemen (Krokodil im Kanal etc.) wurden abgelöst durch giftige Online-Debatten von angeblichen Fans, in deren Zentrum das Filmschaffen steht. Heuer etwa die Realverfilmung von Disneys „Vaiana“, eben mit Johnson. In dem Film trägt der bekannte Glatzkopf eine Perücke. Mehr braucht es nicht.

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Abarbeiten Die Haarpracht von Johnson rückte ins Zentrum der Online-Aufmerksamkeit, und wer schon ein Mal im Internet war, weiß, dass das nichts Gutes ist. Es folgte jenes Stakkato an Pointen, Memes und Beleidigungen, das immer dann ausfließt, wenn sich Menschen einig sind, dass man zu etwas eine Meinung haben soll. Das Spektrum ist breit: Von Glatzenwitzen bis hin zur kritischen Bemerkung, dass in der polynesischen Kultur das Haar eine besondere Rolle spielt, war alles dabei. Und auch wenn dieser Sturm in Nuancen besser gelaunt war als manch anderer – das Phänomen selbst hat sich derart verselbstständigt, dass es schwerfällt, gute Miene zum bösen Meme-Spiel zu machen. Die Fans stürzen sich auf die geringste Ungewöhnlichkeit so, wie fiese Teenager sich an Außenseitern abarbeiten. Und „Vaiana“ blieb damit nicht allein.

Eine junge Frau, die Superheldin sein will? Auch hier braucht es nicht mehr als das, um die toxischen Fans auf den Plan zu rufen. „Supergirl“, von der Kritik durchaus gelobt, ist der Flop des Sommers. Und neben der Superheldenmüdigkeit und der Schwierigkeit, neue Stoffe zu etablieren, spielt hier ein Phänomen eine Rolle, das man etwa von der Rezeption der neuen „Star Wars“-Filme kennt: der Sexismus. Kaum war der Film angekündigt, wurde das Aussehen der Hauptdarstellerin Millie Alcock beleidigt. Dass „Supergirl“ dann auch noch mit feministischen Nebentönen beworben wurde, brachte die giftigen Fans auf die Palme: „Allein, dass man als Frau in diesem Raum lebt, ruft Kommentare hervor“, sagte Alcock – und, erraten, auch darauf gab es wieder zornige Kommentare. Hauptvorwurf: Der Film sei „woke“, weil er ... nun ja, weil er keinen Mann ins Zentrum stellt.

Bei den Griechen Denn ja, diese irrelaufenden Fangemeinschaften sind ein wichtiger Teil im Kulturkampf zwischen den Rechtspopulisten wie MAGA und den vermeintlich linken oder liberalen Filmstudios. Die Filme müssen noch gar nicht im Kino zu sehen sein, damit derartige Kämpfe eskalieren können: Christopher Nolans „Odyssee“-Verfilmung, die kommende Woche startet, geriet auch schon in die Schusslinie. Denn ganz viele Fans haben brav ihren Homer gelesen – und verweisen darauf, dass Helena darin „weiße Arme“ habe. Nolan aber besetzte die Rolle mit Lupita Nyong'o. Man ahnt es schon: Fox News, sonst nicht gerade der Ort für klassische Bildung, echauffiert sich über die „geschichtlichen Ungenauigkeiten“, ohne etwa über die Besetzung der Zyklopen durch einen Nicht-Zyklopen oder der Sirenen durch Nicht-Sirenen zu keppeln.