„Supergirl“ ist oft verkatert: Geballte Girlpower im All

Supergirl ist nicht nur die Cousine von Superman; Supergirl ist auch Partygirl. Schon morgens trägt sie Sonnenbrille, um ihre vom Nachtleben geröteten Augen zu schonen. Ihre besten Freunde sind der flauschige Hund Krypto und die Whiskey-Flasche. Nicht selten trifft man sie angerauscht und leicht zerrauft in einer intergalaktischen Kneipe, wo sie ihre Shots kippt und mit Walkman auf dem Kopf tanzt. Wohnhaft in einem abgeranzten Raumschiff, wirkt Supergirl manchmal etwas schläfrig, doch sollte man ihre Superkräfte nicht unterschätzen: Auch verkatert kann sie rote Blitze aus ihren Augen schleudern und mit geballter Girlpower zum Sturzflug ansetzen.

Nachdem „Guardians of the Galaxy“-Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran im Jahr 2022 Warners hauseigene Produktionsfirma DC-Studios übernahmen, wurde das DC Universe neu aufgestellt. Bereits mit David Corenswet als „Superman“ gelang 2025 ein Erfolgshit, in dem Supermans Cousine Supergirl allerdings nur einen Kurzauftritt hatte. Als Nachfolgefilm war ein anderes Projekt geplant, doch fiel die Entscheidung überraschend für „Supergirl“. Unter der Regie von Craig Gillespie gelang das erste Girl-Sci-Fi-Abenteuer zum rundum gelungenen Punk-Blockbuster mit Grunge-Rock-Feeling und Blondie-T-Shirt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Warner Beste Freunde: Spuergirl und ihr Hund Krypto.

Der fixe Mix aus selbstironischem „Guardians of the Galaxy“-Pop(musik)-Humor, „Star Wars“-Action und unwirtlicher „Dune“-Landschaft, gepaart mit der lässigen Milly Alcock („House of the Dragon“) als cooler Riot-Grrrl-Rebellin, sorgt von Anfang an für beste Laune. Wiewohl Supergirl aka Kara Zor-El selbst – nicht zuletzt aufgrund ihres Alkoholkonsums – oft mürrisch gestimmt ist. Dementsprechend schwer geht ihr auch Cousin Superman mit seiner ewigen Heiterkeit auf die Nerven. Als er ihr von der Erde aus zum 21. Geburtstag gratulieren will, muss sie den Computer gleich wieder zuklappen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Warner Milly Alcock ist super als "Supergirl".

Noch am selben Tag trifft Supergirl auf ein junges Mädchen namens Ruthye, das sich für den Tod ihrer Familie an dem Weltraumpiraten Krem rächen möchte. Supergirl ist vorerst an dem Rachefeldzug nicht interessiert, doch als der grimmige Krem mit einem Pfeil ihr Hündchen vergiftet und die Ampulle mit dem Gegengift provokant an seinem Hals baumelt, ändert sie ihre Meinung.