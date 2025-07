Der neue "Superman": Superheld mit Herz und Hund

Superman fliegt wieder. Im Windschatten seines ersehnten Erfolgs hoffen die DC-Studios auf einen tüchtigen Aufschwung im neuen DC-Universum. Bislang haben Henry Cavill als Superman, Ben Affleck als Batman und Gal Gadot als Wonder Woman das Medienfranchise des sogenannte DC Extended Universe bevölkert. Doch nun steht ein sanftes Reboot an.

Maßgeblich für den Aufbruch in die neue Ära ist Regisseur James Gunn. Er sorgte mit Marvels intergalaktischer Spaßgruppe „Guardians of the Galaxy“ für rundum gute Laune, wechselte aber nach einigem Hin und Her von Marvel zu DC – also quasi von Rapid zu Austria. Gemeinsam mit Peter Safran hat er nun in den DC-Studios das Sagen.

Zudem ist James Gunn der Humorist unter den Sci-Fi–Regisseuren, vor allem im Gegensatz zu dem düsteren Kollegen Zack Snyder, der seinen „Mann aus Stahl“ mit tödlicher Ernsthaftigkeit beschwert hatte.

Nicht so James Gunn: Mit seiner erfrischenden Neuauflage von „Superman“ beweist er ein gutes Händchen – für die Comic-Auskenner ist der Film gelungenes Fanservice, für Neueinsteiger bietet er unterhaltsam packendes Popcorn-Kino.