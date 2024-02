Festspiele Reichenau: Mitbegründer Peter Loidolt gestorben

Burgtheater auf Sommerfrische

Die Festspiele waren in den Anfangsjahren ein Kontrastprogramm zum Burgtheater unter Claus Peymann: Die Loidolts stellten österreichische Autoren (Arthur Schnitzer, Johann Nestroy) in den Mittelpunkt ihres Programms. Sie gewannen hierfür die erste Riege an Schauspielerinnen und Schauspielern. Das Burgtheater befand sich quasi auf Sommerfrische in Reichenau. Und das konservative Publikum kam in Scharen. Der Erfolg führte dazu, dass eine zweite Spielstätte errichtet wurde.

Anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums 2018 erschien das Buch „So machen wir Theater“: Bis dahin gab es über 2.500 Vorstellungen und rund 950.000 Besucher, als Eigendeckungsgrad gab man über 80 Prozent an.