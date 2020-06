Eine Starparade an der Rax

Die Zahlen sprechen Bände: Mehr als 40.000 Besucher (100 Prozent Auslastung) kamen 2014 zu den Festspielen Reichenau; und auch heuer wartet auf die Schauspieler Mehrarbeit. "Der Kartenvorverkauf läuft sehr gut", betont das Intendanten-Ehepaar Renate und Peter Loidolt unisono. "Es wird also auch im 28. Jahr der Festspiele wieder Zusatzvorstellungen geben."

Kein Wunder, stehen die Festspiele Reichenau doch seit Anbeginn für starke Stoffe und großes Schauspielertheater. Das ist auch 2015 so. Denn in der Zeit von 2. Juli bis 4. August stehen an die 120 Vorstellungen auf dem Programm, und viele Schauspieler der bedeutendsten Wiener Bühnen geben sich an der Rax ein Stelldichein.