Festspiele Erl: Auch letzte Klage gegen Blogger abgewiesen

Kritik der Opposition

Das Urteil rief auch die Tiroler Opposition auf den Plan, denn hinter den Tiroler Festspielen Erl stehen als Gesellschafter und Finanziers der Industrielle Hans Peter Haselsteiner, der Bund und das Land Tirol. LAbg. Markus Sint von der Liste Fritz befand es als „pikant“, dass die Tiroler Landesregierung die Festspiele Erl derzeit „mit jährlich 1,75 Millionen Euro Steuergeld“ „großzügig“ unterstützt. So gesehen habe die Tiroler Landesregierung „auch die Klage gegen Markus Wilhelm unterstützt“, schlussfolgerte Sint, für den der Sieg des Ötztaler Bloggers, „ein Sieg des Mutes, der Zivilcourage und des Durchhaltevermögens“ war. Der Blogger sei „ein hohes finanzielles Risiko“ eingegangen. „Es ist jetzt hoch an der Zeit, dass sich die zuständige Landesrätin Beate Palfrader (ÖVP, Anm.) in aller Form bei Markus Wilhelm entschuldigt und das Urteil zur Kenntnis nimmt“, appellierte Sint in einer Aussendung an die Kulturlandesrätin.

Leiter hatte alle Funktionen zurückgelegt

Die Vorwürfe des sexuellen Übergriffs hatte Kuhn stets vehement bestritten, auch nachdem sich fünf Künstlerinnen mit einem Offenen Brief an die Öffentlichkeit wandten. Kuhn stellte im Sommer schließlich seine langjährige Funktion als künstlerischer Leiter der Festspiele bis zur vollständigen Klärung der Vorwürfe ruhend und legte im Oktober schließlich all seine Funktionen zurück. Zu einer Anklage gegen Gustav Kuhn kam es in Folge aber nicht. Im März 2020 stellte die Staatsanwaltschaft Innsbruck das Ermittlungsverfahren gegen ihn ein, da am Ende kein Vorfall übergeblieben sei, der strafbar, nicht verjährt und beweisbar gewesen wäre.