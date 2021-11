Festival in Texas: Tote und Hunderte Verletzte nach Gedränge

Während des Auftritts des US-Rappers Travis Scott habe sich die Menschenmenge vor der Bühne immer enger zusammengedrückt, sagte Peña. "Das verursachte einige Panik, es gab die ersten Verletzten, Leute wurden ohnmächtig, und das hat zusätzliche Panik erzeugt.“

17 Patienten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, 11 von ihnen mit Herzstillstand. Über 300 Menschen seien in einem Feldhospital am Festivalgelände behandelt worden.