19 Verletzte im dichten Gedränge vor der Bühne

Wer gerne auf große Konzertveranstaltungen geht, kennt das: Am Ende stürmen viele Besucher bis knapp vor die Bühne, wo sich bereits weitere Fans auf die Zehen treten, weil es so dicht gedrängt ist. Üblicherweise geht das gut, doch Dienstagnacht beim "Rock-Festival" in Graz war es gar zu eng: 19 Besucher beendeten den Abend beim Arzt, sie hatten durch das Gedränge und Geschubse Verstauchungen und Prellungen erlitten.

Passiert ist das bei der letzten Band des Abends, der NuMetal-Band Limp Bizkit. Während sie ihre letzte Nummern spielten, bewegten sich immer mehr Fans nach vorne. Danach hatten die Mitarbeiter des Roten Kreuz alle Hände voll zu tun, die bei der Veranstaltung auf dem Messegelände stationiert waren: Binnen 15 bis 20 Minuten mussten sie 19 Besucher versorgen, drei wurden wegen verstauchter Gelenke in ein Spital eingeliefert.

Insgesamt war das Festival mit rund 6.000 Gästen gut besucht.