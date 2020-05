Aus für Loveparade-Prozess - das nüchterne Ende der Techno-Tragödie

"Kläglich"

"Kläglich, unwürdig, empörend ist dieses Ende", schrieb Herbert Prantl, prominenter Kommentator der " Süddeutschen Zeitung", als vor einem Jahr die ersten sieben Anklagen fallengelassen worden waren. Auch damals sprach der Richter von "geringer Schuld". Prantl: "Dem Richter müssen diese Worte im Hals stecken bleiben - weil sie nicht stimmen, weil sie die Opfer und ihre Angehörigen verhöhnen, weil solche Begründung in diesem Fall das Vertrauen in die Rechtsprechung beschädigt."

Prozess im Kongresszentrum

In dem Prozess ging es um die tödlichen Verletzungen von 21 jungen Menschen bei einem Gedränge auf der Loveparade in Duisburg im Juli 2010. Mehr als 650 Menschen wurden verletzt. Wegen der vielen Verfahrensbeteiligten war in einem großen Saal des Kongresszentrums Düsseldorf verhandelt worden.