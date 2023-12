Was läuft im Privatfernsehen?

Bei ServusTV lässt sich ein gewisser Hang zum Western ausmachen. Neben "Old Shatterhand" (23. Dezember, 12.50 Uhr), "Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten" (26. Dezember, 17.40 Uhr) und "Spiel mir das Lied vom Tod" (26. Dezember, 20.15 Uhr) ist auch "The Hateful Eight" von Quentin Tarantino (28. Dezember, 22.05 Uhr) zu sehen. Abseits des Genrefilms werden bei "Legendäre Weihnacht" am 22. Dezember um 21.10 Uhr "Festgerichte neu gedacht". Am 24. Dezember interpretiert Rolando Villazon ab 17.25 Uhr weihnachtliche Lieder. Musikalisch geht es auch am 26. Dezember um 11.35 Uhr zu, wenn John Williams die Wiener Philharmoniker dirigiert und dabei Stücke aus "Star Wars" oder auch "Harry Potter" erklingen. Am 31. Dezember wartet ein kabarettistischer Jahresrückblick wie auch "Echte Wiener - Die Sackbauer Saga" auf das ServusTV-Publikum.

ATV setzt auf Spielfilme wie "Forrest Gump" (23. Dezember, 20.15 Uhr) und "Ice Age- Kollision voraus!" (24. Dezember, 20.15 Uhr). Den 31. Dezember sollten sich "James Bond"-Fans notieren, zeigt der Privatsender doch ab 10.30 Uhr zahlreiche Filme mit dem Geheimagenten.

Bei Puls 4 gibt es dagegen keinen Mangel an Serienware aus den USA. Zu Weihnachten laufen je mehrere Folgen von "How I Met Your Mother", "The Big Bang Theory" und "Two and a Half Men". Zur Primetime zeigt der Sender "Bad Santa". Am 25. Dezember läuft "Die Mumie", am 26. Dezember "Maleficent: Mächte der Finsternis" im Hauptabendprogramm. Den 31. Dezember begeht Puls 4 von 9 Uhr Früh bis Mitternacht mit "The Big Bang Theory".