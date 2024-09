Schirach in den Kammerspielen: Sie sagt. Er sagt 110 Minuten nichts.

Mit dieser Richterin möchte man nicht tauschen. Sie wird, no na, am Ende eine Entscheidung treffen müssen. Worüber aber, das ist schwer zu sagen, denn was genau hier passiert ist, das wissen bis zuletzt nur zwei Menschen. Sie. Und er.

Als Zuschauer tendiert man einmal in die eine und dann wieder in die andere Richtung. Typisch Schirach, das beherrscht der Münchener Jurist und Bestsellerautor meisterlich. Ferdinand von Schirach lockt den Zuschauer auf die falsche Fährte – dorthin, wohin auch die Gefühle wollen. Und diese haben, so führt es Schirachs neues Theaterstück „Sie sagt. Er sagt“ exemplarisch vor, im Gerichtssaal nichts verloren. Nach dem Sterbehilfestück „Gott“ und dem Gerichtssaaldrama „Terror“ zeigen die Kammerspiele nun in der Regie von Sandra Cervik einen weiteren Justizthriller aus der Feder des Erfolgsautors. Diesmal steht in einem Strafprozess Aussage gegen Aussage. Katharina Schlüter, TV-Moderatorin, behauptet, ihr ehemaliger Geliebter habe sie missbraucht: Aus zunächst einvernehmlichem Sex sei eine Vergewaltigung geworden. Verhandelt werden hier nicht nur die berufliche und private Zukunft zweier Menschen, sondern auch Werte und Vorurteile.

Keimfrei Die Bühne (Walter Vogelweider) ist ein keimfreier Gerichtssaal, der an ein TV-Studio aus den 70ern erinnert. Birgit Hutters Kostüme holen einen in die Gegenwart: Die TV-Moderatorin (Silvia Meisterle) trägt Sneakers zum Anzug. Ihr gehört diese Gerichtssaalbühne im ersten Drittel. Gefasst schildert sie, was ihr widerfahren ist. Dass sie für manche aufgrund ihrer Souveränität nicht wie ein Opfer wirkt, ist eine Falle und zugleich ein starkes Statement Schirachs: Wie vielen Frauen wird nicht geglaubt? Nicht von der Polizei, nicht bei Gericht? So etwas wie Parteinahme gibt es bei Schirach freilich nicht.

© APA/EVA MANHART Herbert Föttinger als Angeklagter

Herbert Föttinger wird sich in der Rolle des Angeklagten all das schweigend anhören müssen. Er darf erst um 21.11 Uhr sprechen, was er dann bravourös macht. Man glaubt ihm die Betroffenheit. Bis dahin harrt er auf der Bühne aus und muss 110 Minuten schweigen. Auch das gelingt ihm. Man kann ihm zuschauen, wie er bei all dem Gehörten förmlich verfällt.