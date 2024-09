Joseph Lorenz: Für die Richterin "ist das eine höllische Aufgabe“

Nun hat sich Schirach einer Frage gewidmet, die auch bei der #MeToo-Debatte zentral war: In „Sie sagt. Er sagt.“ gibt eine Frau an, dass sie vergewaltigt wurde, der Mann – ihr Ex-Liebhaber – leugnet dies. Es steht Aussage gegen Aussage, Zeugen gibt es, natürlich, keine. Was dann vor Gericht passiert, das zeigte bereits ein Fernsehfilm – und nun, ab 7. 9., gibt es eine Dramatisierung in den Kammerspielen der Josefstadt in der Regie von Sandra Cervik.