"Faust" im Schubert Theater: Bart ab und das Leben beginnt von Neuem

Den Puppenspielern Soffi Povo und Christoph Bochdansky gelingt im Wiener Schubert Theater eine schlüssige Faust-Interpretation (Premiere war am Freitag). Das Schicksal des sagenhaften Georg Faust wird hier als, so der Untertitel des Stücks, „der Tragödie Allerlei“ verhandelt: Vom Volksbuch „Historia von Dr. Johann Fausten“ über Christopher Marlow, die diversen Puppentheater-Interpretationen bis hin zu Goethe. Auf der winzigen, dunklen Bühne des Schubert-Theaters hat man so gut wie keine Requisiten. Doch die vielseitigen Puppenspieler verstehen es, mit einem schlichten Leintuch Welten zu erschaffen (Inszenierung: Simon Meusburger). Auch ihre Puppen sind karger als viele, die man sonst hier sieht. Faust wird wieder jung, indem man ihm den Bart abschneidet und eine jüngere Stimme gibt (die Darsteller tauschen Rollen), Gretchens Leid wird in einem Satz zusammengefasst und Mephisto vom Kasperl trefflich vorgeführt.