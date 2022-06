Fader Festwochen-70-Minüter: Es war einmal ein Thriller in Amerika

Der Eigenname klingt wie erfunden. Reality Winner, geboren 1991 in Alice (Texas), gibt es aber wirklich, wie man auf Wiki nachlesen kann. In der U. S. Air Force wurde sie zur kryptologischen Sprachanalystin in Farsi, Dari und Paschtu ausgebildet, von 2016 an war sie als Linguistin beim Unternehmen Pluribus beschäftigt, das der National Security Agency (NSA) zuarbeitete.