Die wahren Abenteuer sind im Kopf – bis die Schafe blöcken

Auch am Wochenende gab es einen magischen Moment. Denn die Festwochen führten an die Ränder der Stadt. Es war eine Reise in die Nacht – und in die Natur. Zunächst ging es in die Kaisermühlenbucht, ein Amphitheater an der Donau, das Michael Ludwig eigentlich zu einer echten Open-Air-Bühne hochjazzen wollte.

Zunächst tat sich nicht viel. Man schaute auf das OMV-Gebäude gegenüber. Paare, Passanten und Paddler, ein Rettungsfahrzeug im Einsatz und eine Schwan-Familie dominierten das Geschehen. Eine Frau im Rollstuhl, die untergehende Sonne grüßend, wird vorbeigeschoben. Damit beginnt, wie sich bald herausstellt, die „Weltpremiere“ von „Astronaut Wittgenstein“: Nataša Rajković (Text, Regie, Kostüme) klopft mit ein paar nicht so tollen Schauspielern zentrale Sätze von Ludwig Wittgenstein ab – hinsichtlich Möglichkeiten und Realität und anhand von Demenz.