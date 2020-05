Fabio Luisi - MET statt Musikverein

In diesen Städten herrscht Unmut. Thomas Angyan, der Chef des Musikvereins, wurde in der New York Times mit scharfen Worten zitiert: "Unerfreulich" und "unfair". Im Gespräch mit dem KURIER bestätigt er seine Enttäuschung: "Wir haben auf Luisis Wunsch einen Mahler-Zyklus programmiert. Nun hat er nach der zweiten und dritten Symphonie (diese im Konzerthaus, Anm.) auch für die Siebente abgesagt." Als Ersatz für Luisi springt im Musikverein ab 12. Oktober Lothar Zagrosek am Pult der Wiener Symphoniker ein.



Vor allem die Vorgangsweise hat Angyan empört: " Luisi hat meine Telefonnummer und meine eMail-Adresse. Wir kommunizieren etwa 20-mal pro Jahr. Aber dieses Mal hat er sich gar nicht gemeldet."



In Angyans Büro gab es nur einen Anruf von Luisis Manager, der explizit nicht mit Angyan sprechen wollte, sondern nur avisierte, dass sich Peter Gelb, der Direktor der MET, bei ihm melden werde. Das geschah eineinhalb Stunden vor einer Pressekonferenz, bei der Gelb die Änderungen an der MET verkünden wollte.



Angyan: "Ich schätze Gelb wirklich sehr. Und ich hätte Luisi sicher freigegeben, weil es leichter ist, einen Ersatz für ein Konzert zu finden als für die Oper." Aber es sei Usus, dass so etwas erst verkündet werde, wenn es für beide Seiten eine Lösung gebe. Er, Angyan, habe stets so gehandelt und nicht einfach einen Dirigenten engagiert, der nicht frei war.