"Eyes On": Inszenierte Erinnerungen

Bis 30. November wird Wien mit allen Facetten der künstlerischen Fotografie bespielt. Das vielfältige Programm des "Monats der Fotografie" spannt sich dabei beinahe über die ganze Stadt, über alle Bezirke. Und so machen große Kultureinrichtungen wie die Albertina, das KunstHaus oder Naturhistorische Museum ebenso mit wie Bibliotheken, kleine Galerien oder Off-Spaces. Herz des Programms ist die Schau "Memory Lab. Photography Challenges History" im MUSA. Initiiert im Rahmen des "Europäischen Monats der Fotografie", setzt sich die Ausstellung mit den vergangenen 100 Jahren europäischer Geschichte auseinander – von zwei Weltkriegen über den Mauerfall in Berlin bis hin zum Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien. Oft wählen die Künstler dabei den Weg über ihre eigene Geschichte. Die Slowenin Marija Mojca Pungercar konterkariert etwa Familienfotos mit aktuellen Aufnahmen. An der gegenüberliegenden Wand hängen die irritierenden wie provozierenden Werke von Andreas Mühe aus der Serie " Obersalzberg". Die Bilder des renommiertesten Porträtfotografen aus Deutschland sind bis ins kleinste Detail inszeniert, wirken düster und bedrohlich.